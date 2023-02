Canton de Zurich : Un ouvrier de 27 ans meurt après avoir été enseveli

Un accident de travail a eu lieu jeudi matin dans un quartier résidentiel de Winterthour (ZH). Des ouvriers du bâtiment étaient en train de creuser une tranchée. L’un d’eux, âgé de 27 ans, est descendu dans la tranchée, déjà profonde de plusieurs mètres et non sécurisée. Les parois latérales ont soudain glissé et enseveli l’individu.