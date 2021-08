Zermatt (VS) : Un ouvrier de 30 ans perd la vie en chutant d’un pylône

Lundi, un Portugais domicilié en Valais a chuté de plusieurs mètres d’un pylône de remontée mécanique lors de travaux de révisions.

Lundi, un accident de travail s’est produit vers 10 h 30 au «Furggsattel» au-dessus de Zermatt (VS). Lors de travaux de révisions, un ouvrier a chuté de plusieurs mètres d’un pylône de remontée mécanique.

Grièvement blessé, il a été héliporté par Air Zermatt à l’Hôpital de Sion où il a succombé peu après son admission. Le défunt est un ressortissant portugais âgé de 30 ans et domicilié dans la région. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les causes de l’accident.

Selon Markus Hasler, directeur des remontées mécaniques de Zermatt, ce drame a provoqué un choc parmi le personnel. «L’homme travaillait pour nous depuis plus de dix ans. C’est un immense choc pour nous tous.» L’accident s’est produit lors de travaux de routine. Avec son équipe, le trentenaire effectuait une révision. «Ses collègues et sa famille ont reçu une aide psychologique» précise le directeur. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame.