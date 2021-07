Paris : La gare Montparnasse paralysée durant des heures, un ouvrier enseveli

Un éboulement de terrain dimanche en fin d’après-midi dans l’Essonne a coûté la vie à un ouvrier de chantier. À la suite de l’accident, tous les trains au départ et à destination de Paris Montparnasse ont été arrêtés. Le trafic a pu reprendre tard dans la soirée.

Le trafic a repris dimanche soir

«Nous avons été en mesure de refaire partir les circulations et notamment de remettre en oeuvre le tunnel grande vitesse. Demain les circulations seront à peu près normales sur l’ensemble du réseau, notamment les réseaux sud-ouest et Atlantique», a-t-il expliqué à la presse à proximité des lieux de l’accident où il s’est rendu dans la soirée.

Des passagers bloqués durant des heures

Environnement instable

Selon les sapeurs-pompiers de l’Essonne, l’effondrement a eu lieu dans un chantier de forage de plus d’une trentaine de mètres, proche des voies de chemin de fer. L’environnement proche du chantier est très «instable» et «difficile d’accès» du fait notamment des fortes précipitations des derniers jours. L’ouvrier décédé a été enseveli.

«Une enquête judiciaire est en cours, la lumière sera faite sur cette sombre affaire», a déclaré Jean-Baptiste Djebbari. «Un drame est survenu sur ce chantier, un éboulement alors que des travaux étaient en cours sur les lignes des RER C et D s’est produit un peu plus tôt dans l’après-midi et a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF réseau, pour lequel les recherches sont encore en cours dans des conditions difficiles.»