Zurich: Un ouvrier découvre un homme mort dans une école

Lors de travaux de rénovation de l’école Hirschengraben, un ouvrier a trouvé mardi matin un corps sans vie à la cave, indique mercredi la police municipale zurichoise. Des investigations sur l’identité de l’homme ainsi que sur les circonstances et la cause du décès sont en cours.

Mi-avril, un incendie s’était déclaré dans ce bâtiment scolaire. En conséquence, 286 élèves et enseignants de l’école avaient été évacués. Les effets du sinistre ont des conséquences à long terme; la reprise des activités scolaires régulières ne pourra pas avoir lieu avant début 2024. Car l’analyse de l’état du bâtiment a montré que d’importants travaux et des rénovations des installations sanitaires et des ascenseurs étaient nécessaires.