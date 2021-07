Accident de travail : Un ouvrier des CFF électrocuté et grièvement blessé

Le jeune homme de 23 ans a été victime d’une décharge électrique lors de travaux sur les rails de chemin de fer à Horgen (ZH) ce mercredi. Le trafic ferroviaire a été restreint.

L’accident a eu lieu vers 4h30 mercredi matin à Horgen (ZH). Alors qu’il effectuait des travaux sur les lignes aériennes des CFF, un ouvrier de 23 ans a subi un choc électrique et a été gravement blessé, relate « 20 minuten ». Le jeune homme a été secouru par les pompiers et emmené à l’hôpital, écrit la police cantonale zurichoise dans un communiqué.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas connues pour le moment. Une enquête a été ouverte. Les collègues de la victime ont quant à eux été pris en charge par une équipe de soin. L’accident a entraîné des perturbations sur la ligne entre Thalwil (ZH) et Baar (ZG) mercredi matin, entre 5h et 8h.