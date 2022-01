Prilly (VD) : Un ouvrier fait une chute mortelle sur un chantier de la Vaudoise aréna

Un Portugais de 63 ans effectuait des travaux de nettoyage au centre sportif de Malley vendredi après-midi, avant de faire une chute de plusieurs mètres. Il est décédé des suites de ses blessures.

Vendredi après-midi, un ouvrier a fait une chute de plus de cinq mètres sur le chantier de la future piscine du centre sportif de Malley, à Prilly (VD). La victime, un Portugais de 63 ans domicilié dans la région, y effectuait des travaux de nettoyage. Ce dernier a été rapidement pris en charge par le personnel médical du SMUR, qui a tenté une réanimation, en vain. L’homme est décédé des suites de ses blessures sur les lieux de l’accident.

Dans un communiqué, le Centre sportif de Malley (CSM) SA a tenu à exprimer toute sa sympathie à la famille, aux proches et aux collègues de la victime.

Les investigations sont en cours

La police cantonale annonce qu’une instruction pénale a été ouverte pour établir les circonstances et causes exactes de cet accident. Les investigations, sous la responsabilité de la procureure de service, sont menées par la gendarmerie vaudoise, avec la brigade de police scientifique et l’appui d’experts de la SUVA.