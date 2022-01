Fiscalité : Un pactole à 2520 milliards si on taxe les riches, affirment des ONG

Ces organisations internationales proposent la mise en place d’une taxe de 2% pour les personnes possédant plus de 5 millions de dollars.

Avec la Fight Inequality Alliance, l’ONG Oxfam, l’Institute for Policy Studies, basé à Washington, et le Patriotic Millionaires, une organisation d’Américains fortunés, participent à cet appel rendu public mercredi.

Plusieurs organisations internationales, dont l’ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l’imposition d’une taxe sur les personnes les plus riches de la planète qui permettrait de sortir des milliards d’autres de la pauvreté et de vacciner la planète contre le Covid-19.