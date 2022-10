Hockey sur glace: Un pâle Fribourg s’incline, Bienne et Ajoie restent à terre

Killian Mottet (au centre) pris en tenaille entre Miro Zryd (à gauche) et Luca Boltshauser (à droite).

Devant son public, Fribourg Gottéron a subi la loi des Langnau Tigers en prolongation (1-2). Cette défaite a été concédée au terme d’une partie qui n’aura jamais atteint des sommets. Le but de la victoire est tombé de la crosse de Vili Saarijärvi en power-play. C’est David Desharnais qui a concédé la pénalité fatale dès l’entame du temps supplémentaire.

À la BCF Arena, la rencontre a bien failli débuter par un but gag. Après une poignée de secondes, Juuso Vainio a voulu faire une passe derrière son propre but. Mal ajustée, elle n’était pas loin de tromper Connor Hughes. Ensuite, les Dragons ont eu la possession du puck mais ils ont eu de la peine à créer du danger. La faute à la défense emmentaloise bien regroupée, qui les a forcés à jouer en périphérie. Le Suédois Jacob De la Rose (2e et 20e) a eu deux occasions d’ouvrir le score, mais il a manqué de lucidité à la finition.