«Depuis septembre 2020, on s’est rendu compte qu’il y avait un risque que le festival ne puisse pas exister en 2021 sous sa forme normale. Il fallait donc anticiper. On ne peut pas juste être spectateur d’un désastre probable», commence Daniel Rossellat, patron et cofondateur du Paléo. Son organisation a travaillé sur plusieurs plans, dont celui d’un village qui a été retenu pour 2021. «On va passer d’une ville de 50’000 personnes par jour à un village de 5000 personnes. Pour fixer cette jauge, on s’est basé sur les règles qui existaient en septembre 2020», détaille le Vaudois. Deux scènes seront montées et les places seront assises et numérotées. Le festival utilisera, comme de coutume, la plaine de l’Asse: «On va réduire la taille du terrain tout en conservant assez d’espace pour respecter les règles sanitaires.»

Un budget très serré

Question sous, l’open air, doté normalement de 27 millions de francs, a logiquement dû revoir sa voilure à la baisse. L’édition 2021 s’inscrira dans une fourchette comprise entre 7 et 10 millions. «L’argent reste un souci. On doit tout construire. Si on n’a pas besoin de subvention dans notre formule habituelle, c’est parce qu’on peut accueillir beaucoup de spectateurs et amortir nos infrastructures. Là, l’équilibre sera beaucoup plus délicat. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne pourra pas se lancer si on n’a pas un soutien des autorités», avance Rossellat qui précise que cela aurait coûté moins cher de «tout arrêter» il y a plusieurs semaines de cela. Toujours concernant l’aspect financier, le festival n’a encore signé aucun artiste ni payé aucun cachet: «Ce sera une programmation de proximité, suisse et francophone d’Europe. Nous sommes encore en discussion avec tous les artistes. Le but, pour le moment, est de ne pas engager des frais qui augmenteraient encore le déjà gros déficit de 2020. On est donc encore dans l’incertitude, qui est aussi liée aux décisions prises dans les autres pays.» Le Paléo se donne jusqu’à fin mars 2021 pour affiner et finaliser tous les aspects de son 45e Parallèle.