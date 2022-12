Proche-Orient : Un Palestinen tué par la police israélienne en Cisjordanie

«Par crainte pour sa vie»

Selon la police israélienne, un Palestinien a tenté d’ouvrir la porte d’une voiture et de s’en prendre à un couple de civils israéliens qui se trouvaient dans la zone d’Hawara, à l’entrée de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Il a été blessé par balles par le conducteur du véhicule, selon le communiqué de la police. Ensuite, «le terroriste a identifié un groupe de gardes-frontières qui patrouillaient à proximité, s’est dirigé vers eux et a réussi à poignarder l’un» d’eux, poursuit le communiqué.

Selon la police, le commandant de la compagnie est alors intervenu pour tenter d’arrêter le Palestinien «qui a résisté et tenté de se saisir de son arme». Le commandant a alors ouvert le feu et tué le Palestinien de plusieurs balles «par crainte pour sa vie et celle des personnes autour de lui», a assuré la police. Selon la police, le garde-frontière attaqué et le commandant ont été légèrement blessés.