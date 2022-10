Cisjordanie : Un Palestinien a été tué par l’armée israélienne

Cet incident survient dans un contexte de vives tensions entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, notamment en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, territoires occupés par Israël depuis 1967. Plus tôt samedi, la police israélienne a annoncé qu’un Israélien avait été grièvement blessé dans une attaque au couteau à Jérusalem-Est.

Violences accrues

Elle n’a pas donné plus de précisions dans l’immédiat sur l’identité de l’assaillant ni sur son état. Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, notamment dans le secteur de Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés où l’armée israélienne a multiplié les opérations dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et avril. Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU.