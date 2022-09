Cisjordanie : Un Palestinien abattu par Tsahal après une attaque présumée

Des soldats et policiers israéliens ont ouvert le feu.

«Palestinien sans défense»

Selon l’armée, des soldats et policiers israéliens ont ouvert le feu sur un véhicule après que le conducteur «a «tenté de les écraser» durant une patrouille à proximité de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël. L’armée a indiqué que les forces israéliennes ont «neutralisé» l’assaillant.

Tsahal sur le qui-vive

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre des Six Jours de 1967. Ces dernières années, des véhicules militaires et des postes de contrôle israéliens ont été la cible d’attaques répétées de la part de Palestiniens. Les forces israéliennes sont sur le qui-vive avant les grandes fêtes juives qui commencent dimanche soir avec Rosh Hashana, le nouvel an juif.