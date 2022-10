Conflit israélo-palestinien : Un Palestinien soupçonné d’une attaque abattu en Cisjordanie

«Neutralisé»

Or, mercredi soir, d’après de hauts responsables israéliens, ce Palestinien âgé d’une vingtaine d’années a été abattu alors qu’il menait une attaque à l’entrée de Maalé Adoumim, vaste colonie israélienne située entre Jérusalem et la Mer Morte en Cisjordanie occupée.

Tensions accrues

Elles se sont accrues ces derniers mois dans le nord de ce territoire, notamment dans les secteurs de Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés, où l’État hébreu a multiplié les opérations dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et en avril. Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU.