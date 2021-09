Bande de Gaza : Un Palestinien tué dans des heurts avec l’armée israélienne

Un homme de 26 ans a succombé à des blessures par balle lors de nouveaux heurts qui ont fait au moins 15 blessés le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Violences sporadiques

Pendant plus d’un an à partir de mars 2018, des rassemblements hebdomadaires avaient eu lieu à Gaza pour réclamer la fin du blocus et «le droit au retour» des Palestiniens poussés à l’exil lors de la création d’Israël en 1948. Environ 350 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens et huit Israéliens ont péri.