Cisjordanie : Un Palestinien tué dans des heurts avec l’armée israélienne

«La situation sur place est vraiment tendue»

Les Palestiniens ont lancé mercredi des grèves et des manifestations à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée pour protester contre des mesures des forces de sécurité israéliennes imposées dans la foulée des meurtres de deux soldats dans des attaques ces derniers jours.

La soldate israélienne Noa Lazar a notamment été tuée samedi soir à un barrage à Chouafat, un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est. Depuis, l’armée et la police israéliennes mènent une chasse à l’homme pour tenter de retrouver l’auteur de cette attaque, encerclant notamment le camp de Chouafat. Des heurts ont éclaté mercredi entre les forces israéliennes, lourdement armées, et des Palestiniens qui lançaient des pierres dans le camp.

Selon Kazem Abou Khalaf, un porte-parole de l’agence de Nations Unies responsable de l’aide aux réfugiés palestiniens (Unrwa), le contrôle renforcé aux entrées et la violence ont entraîné la fermeture des écoles et des centres de santé de l’agence dans le camp. «La situation sur place est vraiment tendue», a-t-il dit à l’AFP.

Routes bloquées par l’armée

Mardi soir, un second soldat israélien a été tué dans une nouvelle attaque, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée et théâtre de heurts et d’opérations israéliennes ces derniers mois. Mercredi, l’armée israélienne a dit avoir bloqué des routes menant à cette ville, également en grève.

Dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et en avril, l’armée israélienne a multiplié les opérations et les arrestations en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par l’Etat hébreu depuis 1967. Ces raids israéliens, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU.