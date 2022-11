Cisjordanie occupée : Un Palestinien tué dans des heurts, levée du siège autour de Naplouse

Cette marche a donné lieu à des affrontements selon des témoins et les forces israéliennes qui ont fait état de jets de projectiles. «Un terroriste qui lançait des bombes incendiaires sur nos forces a été identifié avec une bombe dans ses mains. Il a été abattu», a indiqué un porte-parole de la police des frontières israélienne, qui opère à Jérusalem et en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, Daoud Mahmoud Khalil Rayan, un citoyen de 42 ans, a été tué par «balle réelle en plein cœur» par les forces israéliennes.

Levée du siège

Celles-ci ont par ailleurs annoncé jeudi la levée du siège imposé depuis trois semaines, autour de Naplouse, après une attaque mortelle contre un soldat et revendiquée par un groupe de combattants locaux, Areen al-Ossoud «Le repaire des lions». Depuis cette date, les forces israéliennes ont intensifié leurs raids dans cette grande ville du nord de la Cisjordanie, ciblant ce groupe et faisant plusieurs morts parmi lesquels le chef de ce groupe. L’armée bloque et filtre aussi tous les accès à la ville d’environ 200’000 habitants. Après une évaluation de la situation en Cisjordanie, «il a été décidé que le bouclage général imposé aux entrées et sorties de Naplouse allait être levé», a indiqué l’armée israélienne, dans un communiqué.