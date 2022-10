Cisjordanie : Un Palestinien tué dans un raid de l’armée israélienne

Recrudescence des violences

L’armée israélienne a multiplié les opérations en Cisjordanie, un territoire palestinien occupée par Israël, depuis 1967, dans la foulée d’une vague d’attaques anti-israéliennes ayant fait 20 morts depuis la mi-mars. Ces opérations, émaillées de heurts avec la population et concentrées dans les secteurs de Jénine et Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, ont aussi fait des dizaines de morts côté palestinien, parmi lesquels des membres de groupes armés. Dimanche, deux attaques à l’arme à feu, près de la ville de Naplouse, ont fait deux blessés légers, un automobiliste et un soldat israéliens.