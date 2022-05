Conflit israélo-palestinien : Un Palestinien tué par l’armée israélienne en Cisjordanie

Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué par l’armée israélienne vendredi, après des heurts avec une patrouille au sud de Bethléem.

L’armée israélienne a indiqué que des soldats avaient été la cible de jets de pierre et de bombes incendiaires alors qu’ils effectuaient une patrouille de routine. (Image d’illustration)

Un Palestinien âgé de 15 ans a été tué vendredi par l’armée israélienne près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Zayd Mohammed Ghouneim, grièvement blessé par balles au dos et au cou, est décédé à l’hôpital, déclare le ministère dans un communiqué.

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué que des soldats avaient été la cible de jets de pierre et de bombes incendiaires alors qu’ils effectuaient une patrouille de routine dans la localité palestinienne de Al-Khader, au sud de Bethléem. «Les suspects ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats, mettant leur vie en danger. Les soldats ont riposté avec des tirs réels. Un blessé a été identifié», ajoute-t-elle dans un communiqué.

58 morts depuis fin mars

Dix-neuf personnes, en majorité des civils ont été tués dans des attaques en Israël et en Cisjordanie perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens depuis la fin mars. Les forces de sécurité israéliennes ont réagi par des opérations en Israël et en Cisjordanie, occupée par Israël.