Conflit israélo-palestinien : Un Palestinien tué par un colon israélien en Cisjordanie

Un colon israélien a poignardé à mort un Palestinien dans le nord de la Cisjordanie occupée, mardi, après des altercations près de la ville de Salfit.

Une fois arrivés, Firas Naïm et ses proches se sont retrouvés face aux forces de sécurité israéliennes et à des agents de sécurité des colons, qui ont tiré en l’air, dit-il. «Après avoir tiré en l’air, les colons ont attaqué (…) On se tenait juste là, et un colon est venu le poignarder avec un couteau là (il indique le côté de son torse) sans raison», a ajouté Firas Naïm.