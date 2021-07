Conflit israélo-palestinien : Un Palestinien tué par un tir israélien en Cisjordanie occupée

Lors d’une «violente confrontation» entre des Palestiniens et des colons juifs, un Palestinien a été tué par un tir israélien samedi en Cisjordanie occupée.

Le ministère a annoncé que Mohammad Fareed Hasan, âgé d’une vingtaine d’années, avait été tué dans son village de Qusra, près de Naplouse, et que deux autres personnes avaient été blessées. (Image d’illustration)

Un Palestinien a été tué par un tir israélien samedi en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère de la Santé palestinien lors de ce que l’armée israélienne a présenté comme une «violente confrontation» entre des Palestiniens et des colons juifs.

Le ministère a annoncé que Mohammad Fareed Hasan, âgé d’une vingtaine d’années, avait été tué dans son village de Qusra, près de Naplouse, et que deux autres personnes avaient été blessées. Sans commenter directement cette information, l’armée israélienne a indiqué être intervenue à cause d’une «violente confrontation entre des dizaines de Palestiniens et de colons israéliens près du village de Qusra (…) au cours de laquelle les deux parties se sont jeté des pierres».