Tessin : Un pan de montagne s’embrase, le canton en alerte maximale

Une impressionnante colonne de fumée s'est élevée au-dessus du lac Majeur. Des feux de forêt font actuellement rage près de Locarno. De nombreux pompiers sont sur place, mais le vent rend la tâche difficile car il disperse les flammes et complique les interventions des pompiers.

Dix-sept sapeurs et trois hélicoptères sont utilisés pour venir à bout de l’incendie.

Les pompiers de Locarno sont présents et ont organisé un poste de commandement avancé à l’aéroport, d’où ils coordonnent les opérations. Dix-sept sapeurs et trois hélicoptères sont actuellement utilisés pour venir à bout de l’incendie. La zone est difficilement accessible par la route et les pompiers ont été transportés sur place avec l’hélicoptère.