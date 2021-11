la mode se met à table – Un panettone griffé pour Noël

Noël approche à grands pas et les maisons de couture italiennes font perdurer les traditions des fêtes de fin d’année en présentant leurs propres panettones.

Gucci

L’Osteria Gucci à Florence fait confiance au chef étoilé Massimo Bottura pour réinventer ce classique italien. Deux recettes sont disponibles (chocolat blanc – cerises, et traditionnel), élégamment emballés dans une boîte en métal au motif fleuri. Disponibles en édition limitée, ils seront en vente à la fin novembre.

Gucci propose deux versions du panettone, 40€ pour 500 gr. et 70€ pour 1kg.

Armani

Cet hiver, Armani propose une sélection de chocolats, de truffes, de bonbons et de panettones, tous emballés dans des boîtes ornées de l’architecture du Palazzo Orsini, le siège historique de Giorgio Armani. Il y a le choix entre le panettone traditionnel aux raisins secs, une version recouverte de chocolat noir, un autre à la pêche et au Gianduja, ainsi qu’un Pandoro, qui vient de Vérone, de forme conique sans fruits confits et saupoudré de sucre glace.