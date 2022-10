Iran : Un panneau représentant des femmes voilées changé après une controverse

Certaines femmes ne voulaient plus être affichées sur le panneau en hijab et d’autres qui y étaient représentées avaient enlevé leur voile lors des manifestations.

Vendredi, le panneau avait été changé et présentait juste ce texte sur un fond blanc: «les femmes de mon pays, l'Iran». Certaines femmes ont en effet demandé à ce que leurs photos soient enlevées.

Le panneau d'affichage montrait un montage de photos intitulé «les femmes de mon pays, l'Iran» et mettant en scène des Iraniennes célèbres qui portent toutes le hijab, sur la place Valiasr à Téhéran.

Panneau critiqué et modifié

L’actrice iranienne Fatemeh Motamed-Arya a demandé à ce que sa photo soit retirée, dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux. «Je suis la mère de Mahsa (...) je suis la mère de tous les enfants qui sont tués dans ce pays», dit-elle en pleurs dans la vidéo devenue virale et sur laquelle elle apparaît sans voile.

Le panneau d’affichage a été érigé par l’organisation Owj Arts et Media, connue pour produire des œuvres culturelles et des films soutenant la Révolution islamique de 1979.La décision de changer le panneau a été prise après des «controverses et des réactions», a rapporté de son côté l’agence officielle Irna.