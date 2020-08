Saint-Gall

Un pansement qui tue les bactéries

Pour combattre les infections bactériennes directement dans la plaie, des chercheurs de l'Empa ont développé des membranes cellulosiques dotées d'éléments antimicrobiens.

En outre, le problème de la résistance aux antibiotiques devient de plus en plus fréquent, en particulier dans les plaies complexes, a indiqué mardi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) dans un communiqué . Des bactéries comme les staphylocoques sont devenues insensibles à ce qui était autrefois l'arme miracle de la médecine.

Tissu tridimensionnel

Ces peptides ont l'avantage d'être plus faciles à produire et de rester plus stables que les protéines plus grosses, qui réagissent plus sensiblement aux conditions chimiques d'une plaie. Dans des expériences de culture cellulaire, les chercheurs ont ensuite montré que les membranes contenant les peptides sont bien tolérées par les cellules de la peau humaine.