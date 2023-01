Etats-Unis: Un papa héroïque utilise son dernier réflexe pour sauver ses filles

États-Unis : Un papa héroïque utilise son dernier réflexe pour sauver ses filles

Jon Dowler ne s’en est pas sorti, mais ses filles de 8 et 10 ans ont eu la vie sauve.

Un père de famille a tragiquement perdu la vie, samedi soir dans le lac Macatawa (Michigan). Ses deux filles âgées de 8 et 10 ans s’en sont miraculeusement sorties. Alors qu’il conduisait dans la nuit noire dans le comté d’Ottawa, Jon Dowler s’est égaré et a accidentellement pris une petite route finissant directement dans le lac. Tandis que l’avant de la voiture commençait à s’enfoncer dans l’eau, l’Américain de 52 ans a eu le réflexe d’actionner une commande ouvrant le coffre.

Les deux fillettes ont alors pu se faufiler et nager pour se mettre en sécurité. Elles sont sorties de l’eau vers 2 h du matin, trempées, gelées et dépourvues de chaussures. Les deux sœurs ont cherché de l’aide dans le voisinage, mais la plupart des logements bordant le lac sont des résidences de vacances inoccupées à cette période de l’année. Livrées à elles-mêmes, les fillettes se sont réfugiées sous un porche jusqu’au lendemain matin, alors que la température flirtait avec le 0 degré.

Leur père, lui, ne s’en est pas sorti, relate «The Independent» . «Il a essayé de briser les vitres de la voiture pour sortir», explique Eric Westveer, lieutenant de police dans le comté d’Ottawa. Après avoir remonté la voiture, les autorités ont découvert le corps de Jon à l’intérieur. Elles ont par ailleurs constaté que le coffre était ouvert et que le levier avait été actionné. C’est finalement vers 9 h le dimanche matin que les deux filles de la victime ont trouvé refuge chez un couple d’habitants, qui a alerté la police.

En état de choc, les fillettes n’ont pas pu donner beaucoup d’informations aux enquêteurs, si ce n’est qu’elles venaient d’Otsego, non loin du lieu du drame. Elles ont été rendues à leur maman. Une amie de celle-ci a lancé une collecte de fonds pour soutenir Jenny et ses filles financièrement. «J’espère que nous pourrons tous nous rassembler et faire en sorte qu’un moment aussi tragique soit moins difficile à surmonter pour cette merveilleuse famille aimante», peut-on lire sur GoFundMe.