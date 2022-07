Zurich : Un papa s’en prend aux secouristes venus sauver son enfant

Dans les faits, une mère se promenait dans le parc avec son fils de deux ans lorsqu’elle l’a soudain perdu de vue. Elle s’est mise à sa recherche et a également demandé de l’aide à des passants. Après quelques minutes, un homme inconnu accompagné d’un chien a découvert l’enfant allongé dans un bassin. L’homme s’est jeté à l’eau et a sorti le petit inanimé de l’eau. Un jeune couple s’est précipité et a réanimé l’enfant. Le garçonnet a recommencé à respirer et peu après, il a pu être remis aux services de secours.