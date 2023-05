Frangy: il veut faire baisser le son d’une fête, il est poignardé

Il voulait que son voisin baisse le son, il a pris un coup de couteau. Dans la nuit du 17 au 18 mai à Frangy, en Haute-Savoie (F), un jeune père de famille était incommodé par une bruyante fête se déroulant dans un autre appartement de l’immeuble. A 4 h 30 du matin, il a sonné à la porte des indélicats pour plaider sa cause. Selon «Le Dauphiné libéré», un invité bien alcoolisé lui a ouvert, s’est énervé, l’a blessé, puis l’a poursuivi dans les escaliers en le menaçant de mort. La victime et sa femme ont juste eu le temps de s’enfermer chez eux. Le 19 mai, deux hommes de 25 et 26 ans ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Leurs rôles respectifs dans cette affaire demeurent inconnus. Le père agressé et sa femme, très choqués, souhaitent à présent déménager avec leurs deux enfants en bas âge.