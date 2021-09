Golf : Un papillon accompagne sa balle jusqu’au trou

Le golfeur Brooks Koepka a vu un de ses coups être escorté jusqu’à son objectif par un papillon à Atlanta.

C’est donc un papillon qui s’est illustré durant ce dernier coup, offrant une image magnifique. Un instant étonnant qui n’a pas échappé au regard du commentateur, qui s’est beaucoup enthousiasmé au moment de décrire ce coup. «The butterfly chase it, chase it in! Go and get it buttefly!», s’est exclamé le commentateur, plein d’entrain. En français: «Le papillon la prend en chasse, la chasse vers le trou! Va la chercher papillon!»