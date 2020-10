Grande-Bretagne : Un papy braqueur doit choisir: le pognon ou la prison

Étrange dilemme pour un sexagénaire britannique. Le retraité avait braqué une banque en compagnie d’autres personnes âgées en 2015. La police attend désormais qu’il passe à la caisse pour éviter la case prison.

Le chef d’une bande de papys braqueurs britanniques a été sommé de payer 6,6 millions d’euros (quelque 7,12 millions de francs), faute de quoi il devra passer sept ans de plus en prison, a indiqué Scotland Yard jeudi. Michael S., 60 ans, surnommé «Basil», avait été condamné en mars 2019 à dix ans de prison par un tribunal de Londres pour son rôle «central» dans l’un des cambriolages les plus retentissants de l’histoire britannique commis à Londres en 2015, qui aurait rapporté environ 13,9 millions de livres (plus de 15 millions d’euros).

«À ce jour, nous avons récupéré un peu plus d’un tiers des biens volés et une grande partie a déjà été restituée aux victimes», a expliqué l’inspecteur en chef-détective Mark Bedford dans un communiqué. «Nous avons toujours dit que la fin des procès des personnes impliquées ne marquait pas la fin de l’enquête», a-t-il ajouté, exprimant sa détermination à faire en sorte que «les criminels ne tirent aucun avantage financier de leurs infractions».

Déguisés dans la salle des coffres

Outre Michael S., neuf malfrats ont été condamnés, dont six à des peines de prison, pour leur implication dans ce casse au scénario digne d’Hollywood, perpétré par une équipe comprenant un sexagénaire et deux septuagénaires. Terry P. avait 67 ans, John C., 74 ans, et Brian R., 76 ans au moment de leur placement en détention provisoire en mai 2015. Terry P. est mort en prison.