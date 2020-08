Les autorités de l'île ont annoncé jeudi sur leur compte Instagram cette mesure, destinée à «garantir la protection de tout le monde». «Dans un premier temps, seuls les touristes ayant eu le Covid-19 seront autorisés à débarquer», prévient le message. Réputée pour ses plages sauvages et ces boutiques luxueuses, cette île volcanique de 3000 habitants est très prisée de la jet set brésilienne mais aussi étrangère.

«Réouvrir de manière responsable»

Les touristes admis sur l'île se verront remettre un bracelet d'identification et ne pourront déambuler à leur guise qu'après avoir respecté une période de quarantaine ou avoir été déclarés cette fois négatifs au coronavirus, après un nouveau test.

«Nous sommes en train de rouvrir de manière responsable, avec prudence et sans précipitation», a justifié Guilherme Rocha, l'administrateur de l'archipel dont dépend l'île de Fernando de Noronha. «La précipitation est l'ennemie de la vie, nous ne pouvons pas tout faire à la fois».

Fernando de Noronha avait fermé ses portes le 21 mars face à la propagation de l'épidémie qui a explosé au Brésil, le premier pays d'Amérique latine touché par le Covid-19 et le second dans le monde, après les États-Unis, avec près de 3,8 millions de cas et 120’000 décès.