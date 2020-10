Californie : Un paradis viticole réduit en cendres

Au moins une dizaine de domaines viticoles de la Napa Valley ont brûlé depuis que le brasier, qui a ravagé plus de 20’000 hectares, s’est déclenché cette semaine en Californie.

La côte ouest américaine subit une saison de feux record, avec cinq des six plus gros incendies de l’histoire de l’Etat californien actuellement actifs, et plus de 1,6 million d’hectares parcourus.