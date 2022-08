Accident fatal : Un parapentiste trouve la mort dans le Haut-Valais

Pol. VS

Le jeudi 4 août 2022, peu après 11 heures, un accident de parapente s’est produit à Minstigertal (Obergoms) à Münster (VS). Un témoin a alerté les secours et a indiqué qu’un parapentiste se trouvait dans le Minstigertal, au lieu-dit «Unnere Stock». Il avait perdu le contrôle de sa voile et avait chuté dans un terrain escarpé. Malgré l’intervention rapide des secours sur place, le sportif est décédé sur les lieux de l’accident. La victime est un Suisse âgé de 51 ans domicilié dans le canton de Saint-Gall, a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne.