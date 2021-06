Des cochenilles nuisibles aux plantes introduites en Suisse

Entre mars et mai de cette année, plusieurs dizaines de plantes ornementales infestées par un organisme nuisible ont été vendues en Suisse, communiquait ce lundi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La présence de ce parasite n’était jusque-là pas signalée en Europe. Afin de stopper immédiatement toute propagation, le service phytosanitaire fédéral appelle les acheteurs à se manifester au plus vite.

Il est considéré comme particulièrement dangereux pour les plantes en Suisse et en Europe. Il peut infester diverses plantes hôtes, notamment les plantes en pot, comme l’hibiscus, le laurier-rose, les rhododendrons, les figuiers et diverses espèces de bonsaïs. Les plantes présentent d’abord un retard de croissance, puis jaunissent et se flétrissent, et finissent par mourir.