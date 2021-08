Fiasco : Un parc d’attractions fantôme raconte les maux de la Turquie

Il devait être le plus grand parc du genre en Europe, mais il symbolise aujourd’hui l’incompétence de politiciens trop ambitieux.

Avec ses gigantesques statues de dinosaures et ses 17 montagnes russes, «Wonderland Eurasia», à Ankara, devait devenir le plus grand parc d’attractions d’Europe et une «source de fierté», selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au lieu de cela, les coûteux manèges, qui rouillent depuis la fermeture du parc moins d’un an après son ouverture en mars 2019, sont devenus le symbole de l’arrogance de certains responsables du parti présidentiel, l’AKP. L’indignation suscitée par la construction de ce mégaprojet aussi inutile qu’onéreux a contribué à mettre un terme au long règne des islamo-conservateurs sur Ankara, ville remportée par l’opposition lors des dernières élections municipales en 2019.