Saint-Gall : Un parc doit abattre des sangliers et les propose au restaurant

«Les sangliers sont abattus ici et un boucher les découpe ensuite», poursuit-elle. Le parc animalier Peter und Paul coopère avec le restaurant du même nom. «Une partie de la viande est vendue dans le restaurant situé juste à côté du parc. Pour nous, c’est la meilleure solution et la plus durable», ajoute Regula Signer. Si la provenance de la viande n’est pas notée sur la carte, l’information ne sera pas cachée si un client pose la question.