Genève : Un parc géant inauguré à Bernex

Il est désormais l’un des plus grands espaces verts du canton: le parc des Molliers, à Bernex, lancé il y a quatre ans , a été inauguré ce lundi et est désormais à disposition des riverains et promeneurs. Place de jeux pour enfants, parcours de promenade, espace dédié aux chiens ou encore prairie destinée aux activités de plein air: il devrait y en avoir pour tous les goûts dans cet ouvrage qui a nécessité la plantation de près de 200 arbres. Un aménagement en faveur de la biodiversité a aussi été intégré.

La réalisation de cet espace vert a été rendue possible par un financement lié au projet d’agglomération franco-valdo-genevois, et par l’utilisation de matériaux d’excavation issus d’une vingtaine de chantiers genevois, indique le Département genevois du territoire. En tout, plus de 110'000 mètres cubes de remblais (équivalent à plus de 1500 containers) ont été récupérés durant sa construction afin de constituer les fondements du parc, inauguré lundi.