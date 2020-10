Lausanne : Un parcours-découverte sur les traces des abattoirs de Malley

Une exposition sur l’histoire des abattoirs de Lausanne est à découvrir dès vendredi dans le quartier de Malley.

Ce projet de médiation culturelle, subventionné par l’Office fédéral de la culture, est le résultat d’une recherche de deux ans. Il revient sur les activités des abattoirs de Malley, de leur construction en 1945 à leur abandon en 2002. Et invite à réfléchir à notre rapport à l’animal et à la consommation de viande.

Un large programme de conférences, visites accompagnées, exposition, concerts et projections est à découvrir durant les trois jours d’inauguration, de vendredi à dimanche. La participation est gratuite, sur inscription. L’exposition-parcours restera en principe en libre accès jusqu’en février 2021, a indiqué à Keystone-ATS Salvatore Bevilacqua, chef de projet et président de l’Association Architecture, alimentation et urbanisme (AAU).

Neuf étapes

L’itinéraire est jalonné de neuf bornes-étapes qui résument les opérations de transformation de l’animal en un produit carné, et font le lien avec le contexte historique et social de l’époque. Le projet s’appuie sur les travaux de chercheurs de l’Institut des humanités en médecine CHUV-UNIL.

A la sortie de la 2e Guerre mondiale, Lausanne s’était dotée d’abattoirs industriels flambant neufs, modernes et hygiéniques. Avec l’automatisation et le travail à la chaîne, les conditions de travail y étaient parfois rudes: certains jours, on abattait de 05h30 à 18h00 à une cadence soutenue et dans un bruit assourdissant.