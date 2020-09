Filmée, la confrontation est rapidement devenue virale et est arrivée jusque dans les mains du papa de l’enfant frappé. « Cela m’a brisé le c œ ur de voir mon fils allongé là, en pleurs » , a raconté B.S.* , 38 ans à 20 minutes. « Comment un adulte peut-il faire une chose pareille? Vous ne frappez personne, en particulier les enfants » .

L’incident s’est déroulé il y a environ deux semaines. « Mon fils a rendu visite à ma mère ce vendredi - là. Quand il jouait à l’extérieur, le père de l’autre garçon lui a parlé depuis la fenêtre » . L’homme a alors demandé à Brice* pourquoi lui et son fils Alan* se battaient encore. Peu de temps après, le voisin est sorti et Alan* l’a suivi. « Vous pouvez voir sur la vidéo que le père a a utorisé son fils à attaquer Brice*, jusqu’à ce qu’il intervienne lui-même. Ce n’est pas visible sur la vidéo, mais il a frappé mon fils une fois au visage - à la joue et à l’ œ il - puis l’a frappé une deuxième fois, mais l’a manqué. » L’enfant de B.S. * est alors tombé au sol en pleurant.