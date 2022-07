innovation: Un parfum à vaporiser sur son cornet de glace

Vendu dès le 17 juillet, journée nationale de la crème glacée aux États-Unis, ce parfum comestible se décline en trois versions – cacao, agrumes et miel infusé au jasmin – qui peuvent parfumer n’importe quel dessert glacé et même se combiner entre elles.

Connue pour son sorbet coco ou sa glace à l’huile d’olive , l’entreprise souhaite proposer à chacun un moyen de personnaliser sa crème glacée. «Nous avons beaucoup parlé de la façon dont les aliments et les odeurs interagissent. Et au cours des quatre dernières années, nous essayons toujours d’améliorer nos aliments - en particulier la crème glacée - avec différents arômes», a déclaré Tyler Malek, cofondateur de Salt and Straw, à «Food & Wine».

Comment parfumer sa glace?

«Il est aussi possible de porter ces parfums sur soi», indique Tyler Malek, dont la marque a déjà sorti, en 2020, un parfum – non comestible, celui-ci – et une bougie recréant l’odeur d’une gaufre sortant du four.