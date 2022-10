Brésil : Un Parlement très à droite pour Lula ou Bolsonaro

À l’issue du premier tour, le 2 octobre, l’ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, a terminé en tête (48%), mais c’est le camp d’en face qui était à la fête. Le chef de l’État d’extrême droite a obtenu un bien meilleur score que lui prédisaient les sondages (43%). Et quelle que soit l’issue du second tour, le 30 octobre, sa formation, le Parti libéral (PL), sera la mieux représentée au Parlement.

À la Chambre des députés, le PL a obtenu 99 des 513 sièges, du jamais vu pour un parti brésilien depuis 1998, avec 23 élus de plus qu’il y a quatre ans. Si l’on ajoute les sièges du Parti progressiste (PP) et des Républicains, deux autres formations qui soutiennent inconditionnellement Bolsonaro, on obtient plus d’un tiers des députés (190).