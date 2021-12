Covid-19 – Un parlementaire veut alléger les mesures pour le carnaval

Pour rappel, le Conseil fédéral a étendu le certificat obligatoire à toutes les manifestations extérieures de plus de 1000 personnes. Ce qui complique fortement la donne pour la tenue d’un cortège. Comment contrôler par exemple tous les spectateurs, y compris ceux qui résident dans le périmètre de la localité où se déroule la fête et qui ont le droit de sortir de chez eux? L’élu y voit en outre une inégalité de traitement avec les manifestations sportives en plein air, comme un match de football, qui rassemblent souvent bien plus de spectateurs et pour lesquelles l’application des mesures est plus facile.