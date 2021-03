«Au nom de Dieu tout-puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, […] arrêtent la Constitution que voici»: tel est le préambule du texte fondateur de toutes les lois suisses, témoin du passé fondamentalement religieux de la culture helvétique. Toutefois, celui-ci est révolu, estime le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH): Dieu n’a plus sa place dans un texte légal officiel.

Le parlementaire a déposé une motion visant donc à supprimer cette mention, en réaction à la votation sur l’interdiction de la burqa le 7 mars, rapporte «Blick». «Cette référence à Dieu et à la Création chrétienne contredit le principe de neutralité de notre État en matière de religion», précise Fabian Molina. Le socialiste estime qu’elle exclut les personnes de confession non chrétienne ainsi que les non-croyants, et va à l’encontre de la liberté de foi et de conscience garantie par la Constitution. Autrement dit, la Constitution se contredit elle-même. Et la question de la laïcité n’est pas la seule qui dérange le Zurichois. «D’un point de vue théologique, proclamer un texte juridique séculier au nom de Dieu est arrogant et présomptueux», argumente-t-il. En effet, personne ne peut prétendre parler au nom de Dieu.