Méditerranée: Un «partenariat stratégique» sur l’immigration entre la Tunisie et l’UE

Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kais Saied et Giorgia Meloni à Tunis, dimanche 16 juillet 2023.

L’Union européenne et la Tunisie ont conclu dimanche à Tunis un «partenariat stratégique» centré sur la lutte contre l’immigration irrégulière mais destiné aussi à soutenir le pays nord-africain face à de graves difficultés économiques.

Les chefs de gouvernement italien Giorgia Meloni et néerlandais Mark Rutte accompagnaient la dirigeante européenne après une première visite il y a un mois du trio, pendant laquelle ils avaient proposé ce partenariat. Les cinq piliers sont «la stabilité macro-économique, le commerce et les investissements, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, la migration et la mobilité», précise la Commission dans un communiqué.