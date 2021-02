Elections : Un parti anti-élites largement en tête aux législatives kosovares

La formation de gauche d'Albin Kurti, Vetevendosj, est en passe de remporter le scrutin de dimanche, avec une nette avance sur le parti des anciens commandants rebelles.

L'épidémie a également exacerbé les maux économiques et sociaux du territoire d'1,8 million d'habitants où le salaire moyen est de 500 euros environ et où les jeunes, confrontés à un taux de chômage de 50%, cherchent massivement leur salut dans l'émigration en Suisse ou en Allemagne.

«Changement»

"Les gens attendent le changement, ils attendent la fin des problèmes qui nous empoisonnent, comme la corruption et le népotisme", a dit à l'AFP Sadik Kelemendi, médecin, avant de voter dans le froid et la neige. "Il faut aussi qu'on se consacre à la lutte" contre un virus qui a fait plus de 1.500 morts et manque de submerger des services de santé fragiles, ajoute-t-il.