Les Vert’libéraux disent stop aux candidats surprise au Conseil d'Etat

conseil d’Etat (GE) : Un parti dit stop aux candidats zappant le premier tour

«Pas une loi Poggia»

«Il ne s’agit pas de faire une loi Poggia, insiste Cenni Najy, secrétaire général des Vert’libéraux genevois. Il y a eu la candidature de Delphine Bachmann au 2e tour de la partielle au Conseil d’Etat en 2021. Avant, c’était exceptionnel et maintenant cela arrive de plus en plus. Du point de vue de la transparence pour les électeurs, ce n’est pas souhaitable. Cela biaise les élections. Les gens devraient pouvoir voter pour une personne, et pas avoir à réfléchir à un éventuel changement au 2e tour.»