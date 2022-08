Insolite : Un parti piloté par une IA part à la conquête du Parlement danois

Un clin d’œil au système politique danois

Faire entrer le sujet des algorithmes dans l’hémicycle

S’il remporte un siège aux élections, le parti a prévu de nommer un représentant chargé de faire le lien entre l’intelligence artificielle et les débats politiques de l’hémicycle. Avec son parti, Computer Lars veut faire entrer au Parlement le sujet des algorithmes, qu’il estime très puissants mais absents de la politique. «L’idée de ce parti est de prendre cette énorme force politique et économique», déclare Asker Bryld Staunaes, «pour essayer de l’inscrire dans le système politique traditionnel». «Nous n’avons aucun moyen d’aborder réellement les humains et l’IA dans un cadre démocratique» à ce jour, dit-il.

Formulées par l’intelligence artificielle, les propositions politiques du parti comportent l’instauration d’un revenu de base universel très élevé, d’un montant de 100’000 couronnes par mois (environ 13’140 francs), plus du double du salaire moyen au Danemark, et l’ajout d’un 18e objectif de développement durable des Nations unies qui permettrait «aux êtres humains et aux algorithmes de coexister plus directement qu’actuellement», explique Asker Bryld Staunaes.