Covid : Un pass sanitaire en France pour les touristes étrangers

Paris a annoncé que la France allait mettre en place un dispositif qui permettra aux touristes vaccinés non-européens d’obtenir un sésame pour voyager en France.

Le pass doit être étendu lundi

Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 112’000 morts en France, le pass sanitaire (test Covid négatif récent, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) est entré en vigueur le 21 juillet dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes. Il doit être étendu lundi aux cafés, restaurants, trains grandes lignes et vols intérieurs, ainsi qu’aux patients non urgents et visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite. Sous réserve de la décision attendue jeudi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés de gauche (lire encadré).