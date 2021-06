Lausanne - Un passage piéton mal foutu sème la confusion chez les usagers

On connaissait déjà la situation tendue entre les cyclistes et les automobilistes qui circulent en ville de Lausanne. À Ouchy, avenue de Rhodanie, un passage piéton traversé par une piste cyclable est source de cafouillage entre les différents usagers. Vélos, skates, trottinettes et passants s’y côtoient à leurs risques et périls, s’inquiète un Lausannois.