Etats-Unis – Un passager de première classe se saoule et frappe une hôtesse de l’air

États-Unis : Un passager de première classe se saoule et frappe une hôtesse de l’air

Un homme a agressé un membre du personnel de bord lors d’un vol intérieur d’American Airlines. En conséquence, l’homme a été interdit de vol à vie.

L’agresseur risque 50’000 dollars d’amende et ne pourra plus jamais monter dans un avion de la compagnie.

Un passager de première classe a frappé une hôtesse de bord sur un vol américain, provoquant une escale imprévue à Denver. Le directeur général d’American Airlines, Doug Parker, a déclaré qu’il s’agissait de «l’une des pires manifestations de comportement violent que nous ayons jamais vues». Faisant référence à l’agresseur, il a déclaré dans un message vidéo: «Je peux vous garantir que cette personne ne sera plus jamais autorisée à voler sur American Airlines.» Doug Parker a appelé à mettre fin à la violence croissante dans les avions. L’Association of Professional Flight Attendants (APFA) a déclaré jeudi que la victime avait pu quitter l’hôpital.

L’incident s’est produit mercredi soir sur un vol entre New York et la Californie. Le média ABC, citant une source proche de l’enquête, a rapporté que l’agent de bord a accidentellement heurté le passager et s’est excusé. Plus tard, l’homme est allé dans la partie cuisine de l’avion et a frappé la femme à deux reprises. Il est ensuite retourné à son siège comme si rien ne s’était passé.