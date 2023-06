Valais: Un passager décède après un choc frontal avec deux autres véhicules

Deux personnes ont été rapidement emmenées en hélicoptère aux hôpitaux de Berne et de Sion.

Un accident de la circulation a eu lieu vendredi matin peu après 8h15 à Grächen, sur la route entre Stalden et St-Nicolas. Le passager d’une voiture, un Valaisan âgé de huitante ans, est décédé sur place, suite au choc avec un car et un véhicule de livraison.

La conductrice de la voiture et le conducteur du bus de livraison ont été blessés et ont rapidement été acheminés par deux hélicoptères d’Air Zermatt aux hôpitaux de Berne et de Sion.